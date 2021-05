Estamos a menos de una semana del fin del estado de alarma . El presidente del Gobierno ha asegurado que no va a extenderlo y ahora pasa a estar en mano de las comunidades cuestiones como el toque de queda, los aforos y los cierres perimetrales. A las 00.01 horas de nueve de mayo desaparecerán las restricciones vigentes hasta la fecha en todo el territorio general . La reacción será, previsiblemente, diferente en cada autonomía y algunos políticos ya han adelantado que ocurrirá en sus territorios. Te lo contamos.

Castilla La Mancha, abre sus fronteras

El Gobierno de Page ya ha comunicado que a partir del nueve de mayo no mantendrá el cierre perimetral que lleva vigente desde el pasado 30 de noviembre (a excepción de los días de Navidad). No obstante, sí que se mantendrán otras medidas hasta que mejore la situación sanitaria. "Seguimos creyendo en el uso de la mascarilla, el toque de queda, y otras medidas eficaces en este tiempo de transición hasta una vacunación universal". Esta misma semana se firmará un decreto en el que se detallarán todas las medidas post estado de alarma. La idea es no pasar de "cien a cero ni de cero a cien".