Metabolismo basal y energía consumida

En cuanto al gasto energético, según la dietista-nutricionista, se deben tener en cuenta dos aspectos: “por un lado, el metabolismo basal, es decir, la energía que necesitamos para vivir y, por otro lado, la energía que se consume con el ejercicio físico y las actividades que realizamos a lo largo del día como trabajar, estudiar, limpiar o cocinar”. No obstante, subraya A. Musseti, “nuestro cuerpo no es una máquina y no funciona de forma matemática. No se trata solo de sumar y restar calorías”.