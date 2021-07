La única premisa es ser constate e invertir tiempo en nosotros mismos. La recompensa es diaria al mirarnos al espejo y encontrarnos bien. Recuerda que cualquier recomendación es válida para hombres o mujeres , no hay distinción en este campo.

Incluso aseguran que se nota mucho cuando una persona se ha protegido del sol porque al llegar a mayor aparenta del orden de 10 a 15 años menos de su edad. Al contrario, cuando no ha existido ninguna precaución le hace parecer mucho mayor: aumentan las arrugas y las manchas y se acentúan las líneas de expresión. Pero lo más importante es que se incrementa el riesgo de sufrir cáncer de piel.

En la adolescencia es cuando uno comienza a darse cuenta de que es necesario realizar una rutina diaria para cuidar la piel del rostro. No hay que dejar campar a sus anchas el acné por toda la cara. Son las hormonas y el estrés juvenil, principalmente, los responsables de los odiados granos.

Los dermatólogos recomiendan el uso diario de un limpiador suave sin alcohol todos los días. Mejor mañana y noche. Con la finalidad de proteger la barrera hidratante de la piel, hay que usar uno que evite que se obstruyan los poros y que ataque los brotes. A los jóvenes no les gusta nada perder el tiempo con esto y los jabones antiacné para aclarar con agua y utilizar en la ducha son muy buenos.

Con 50 años lo más normal es que la piel se apague y aparezcan manchas. Lo principal es acudir al dermatólogo de forma regular y realizar una revisión profunda. Es la mejor manera de prevenir : comprobar que no hay manchas problemáticas que deriven en un cáncer de piel.

Además de continuar utilizando cosméticos con retinol, por ejemplo, por la noche, conviene añadir otros por el día para el tono apagado y la falta de brillo como aquellos con vitamina C y niacinamida. Este último es un derivado de la vitamina B3 con propiedades antioxidantes contra los radicales libres. Además, estimula la producción de lípidos y elastina y también la producción de colágeno.