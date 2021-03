Desconecta

Vivimos en un estado de sobredosis informativa en el que cada día recibimos todo tipo de noticias, de mayor o menor veracidad, que resultan muy difíciles de procesar y que muchas veces pueden acabar afectando a nuestra estabilidad mental . Si queremos que nuestra sesión de spa sea efectiva, lo primero que debemos hacer es mantenernos alejados de las redes sociales y los medios de comunicación para poder despejar nuestra mente, así que apaga el móvil, cierra el ordenador y no enciendas la tele: este día es solo para ti, así que céntrate tan solo en ti mismo.

Crea un espacio tranquilo

Con nuestros dispositivos electrónicos apagados, llega el momento de preparar nuestro espacio de paz y relajación. Si tienes un baño con bañera, no lo dudes: enciende velas aromáticas, apaga las luces y llena la bañera con agua caliente . En este día especial, no te preocupes por los gastos, levanta un poco la mano y añade aceites naturales y sales de baño al agua para lograr una experiencia completa.

Además, puedes pinchar tu música favorita para ayudarte a dejar la mente en blanco. ¿Y si mi baño no tiene bañera? Si es tu caso, no te preocupes: también puedes disfrutar de una sesión muy relajante en tu habitación . Para ello, apaga las luces, enciende velas aromáticas o incienso y prueba a practicar alguna técnica de relajación como la meditación, la respiración profunda o la relajación progresiva. Te ayudará a echar las malas vibras fuera.

Mima tu piel

Una vez tengas la mascarilla puesta, llega el momento de relajarse: en este momento solo existes tú, así que no pienses en nada mas. Si tienes bañera, sumérgete y disfruta del aroma de las velas y las sales de baño. Si no, túmbate en la cama y relájate con el incienso, la buena música y las técnicas de relajación. Al cabo de quince minutos, podrás quitarte la mascarilla, pero no te preocupes si te excedes.