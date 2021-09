Estos síntomas pueden prolongarse hasta un máximo de quince días , aunque lo habitual es que desaparezcan al cabo de una semana. Además, al no tratarse de ninguna psicopatología, no es necesario medicarse para superarlo, sino acostumbrarse a él como una parte más del ciclo de las vacaciones. Aun así, si los síntomas prevalecen al cabo de quince días, es recomendable que se busque ayuda de un profesional, ya que el paciente podría sufrir un problema de ansiedad o de estrés crónico mucho más serio.

Al igual que debemos recuperar nuestro horario de sueño y nuestra rutina de ejercicio, durante estos últimos días también deberemos recuperar nuestros hábitos alimenticios. Durante las vacaciones no solo trasnochamos, sino que solemos dejar la dieta de lado y dedicarnos a los pequeños placeres, las cervecitas, el heladito, las gambas, el pescadito frito, etcétera, etcétera. Disfrutar de algún que otro exceso durante las vacaciones no tiene nada de malo. No obstante, si queremos mantener una vida sana, es recomendable que volvamos a acostumbrarnos a la alimentación que llevábamos antes, ya no para evitar los kilitos de más típicos del verano, sino para mejorar nuestra flora intestinal y evitar problemas estomacales.