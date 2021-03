El aliento a cerveza no es del gusto de todo el mundo, por eso algunos buscan remedios para eliminarlos

Algunos los podemos hacer tranquilamente en el bar, pero otros son más caseros

Otras bebidas, platos específicos o el mítico chicle, ¿sirve todo para acabar con el aliento a cerveza?

Que la cerveza es una de las bebidas favoritas de los españoles está más que claro y así lo dejamos ver al inicio del confinamiento en marzo, cuando las ventas de cerveza aumentaron un 78%. Por supuesto, por mucho que estuviésemos encerrados no se podía renunciar a una cañita con el aperitivo. Aún así, no hay nada como una cerveza en el bar, bien fresquita y con la espuma justa para no teñir tu bigote de blanco. Pero como toda bebida alcohólica, nos deja un aliento algo potente, más si han caído un par de cañitas. ¿Sabes cómo quitarte ese aliento?

Algunos de los trucos pueden venirte de perlas si estás en un bar, pero hay otros que solo podrás hacer en casa, así que tienes métodos para quitarte el aliento a cerveza para cada lugar. Eso sí, si tu intención es borrarlo porque tienes que coger el coche y temes un control de alcoholemia lo sentimos pero no, un aliento fresco no va a salvarte de una posible multa si superas la tasa establecida. Pero si lo que quieres es no desagradar con tu aliento a tus acompañantes, aquí van unos cuantos consejos para eliminarlo.

Beber agua

Con el agua puedes hacer eso de matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, el alcohol nos deshidrata, por lo que un buen vaso de agua entre cañita y cañita no está de más, pero si quieres acabar con el aliento tan potente que la cerveza te ha dejado, beber mucha agua te ayudará a eliminarlo por completo y que, a olfato del resto, no te hayas tomado ni una caña.

Chicles y caramelos

No hay nada más mítico para acabar con el aliento a alcohol que masticar un chicle de sabores, especialmente los de sabor a menta, pues son los que dejan un aliento más fresco tras mascarlos. ¿Qué no tienes un chicle? Puede que sí que tengas a mano un caramelo de menta por ahí. Nada más introducirlo en tu boca no es que te la refresque totalmente, también acabará con ese aliento tan molesto.

Regaliz

Y hablando de mascar, el regaliz puede serte de mucha ayuda, aunque no hablamos de la golosina, más bien del regaliz negro o el que se hace con la raíz de la planta. El sabor de esos palos no es del gusto de todo el mundo, para qué nos vamos a engañar, pero si eres uno de los afortunados que tiene un paladar que no le hace ascos a ese tipo de regaliz, que sepas que es uno de los mejores remedios caseros frente a la halitosis.

Un café o una infusión

Has terminado de comer y te has bebido más de una cerveza que te ha dejado un aliento bastante marcado. Pues bien, una taza de café de postre puede convertirse en tu solución gracias a su potente sabor, por lo que si lo tomas con leche, mejor solo una gotita para que haga el efecto deseado.

Al igual que el café, algunas infusiones nos pueden ser ayuda, casi la mayoría de ellas, por lo que puedes elegirla según tu paladar guste. Los sabores más agradables o míticas manzanillas pueden eliminar tu aliento cervecero y dejarlo mucho más fresco.

Algunas comidas

Si estás de tapeo en un bar, algunos platos, por sus especias, pueden camuflar el aliento si ves que la cerveza va a dejar más aliento del esperado. La pimienta, el orégano o el curry son algunas de esas especias que bien integradas en los platos convertirán tu cena en una gran experiencia gastronómica sin dejar rastro del aliento cervecero.

Lavarse los dientes

El consejo más que obvio pero que es eficaz si estamos en casa, a no ser que llevemos el cepillo encima. Una buena higiene bucal nos permite tener siempre un aliento agradable, para lo que es necesario hacerlo con frecuencia, tanto los dientes, como las encías y la lengua. Y para completar, un buen enjuague e hilo dental por si queda algún resto de comida entre los dientes.

La cerveza sin alcohol