No es nada nuevo. El consumo reiterado de alcohol no es beneficioso para la salud. Aún así, desde hace años se aconseja que el consumo de bebidas espirituosas se haga con cautela y moderación porque, entre otras cosas, puede provocar cáncer. Ahora un estudio publicado en The Lancet Oncology ha reconducido la relación entre el alcohol y la enfermedad con el análisis exhaustivo de los datos de los últimos años con varias conclusiones a nivel mundial: más de 740.000 tumores detectados en 2020 se han desarrollado por culpa del alcohol, un 4% del total, y 100.000 de ellos se produjeron en bebedores moderados.