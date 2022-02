Hace ya más de 20 años desde que se comenzó a comerciar la viagra , el fármaco que cambió la vida sexual de los hombres con disfunción eréctil. Lanzada al mercado en 1998, las famosas pastillas azules nacieron por pura casualidad. Por aquel entonces, sus precursores buscaban un remedio eficaz que utilizase sildenafilo , el principio activo de la viagra, para tratar los problemas de anginas de pecho e hipertensión arterial. En las primeras fases de los ensayos clínicos, sin embargo, se dieron cuenta de que su fármaco no ofrecía la respuesta que esperaban. Por el contrario, donde sí parecía tener un efecto inesperado, aunque notorio, era en la entrepierna, y el resto, como quien dice, es historia.

A pesar de que la viagra está pensada para hombres mayores con problemas de disfunción eréctil , son muchos los jóvenes menores de 30 años que, sin tener ninguna patología de esta índole, deciden consumir estas pastillas antes de mantener una relación sexual por miedo a sufrir uno de esos temidos gatillazos o a no dar la talla en la cama. Sin embargo, y por muchos finales felices que pueda darnos, abusar de este medicamento puede tener importantes consecuencias para la salud.

Este uso irresponsable de las pastillas azules, sin embargo, puede traducirse a largo plazo en un problema de dependencia psicológica al medicamento capaz de generar una auténtica impotencia cuando no se consume. Es decir: al estar tan acostumbrado a consumir viagra antes de mantener relaciones sexuales, ya no pueden tener sexo sin tomarlas, pese a que, inicialmente, no tuvieran ningún tipo de problema.