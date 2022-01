El pescado no puede faltar en nuestra dieta y, por suerte, en la mediterránea está más que presente gracias a las grandes opciones que tenemos cada vez que pisamos la pescadería. Pero a veces debemos tener algo de cuidado con el que consumimos, ya que el anisakis está al acecho. Seguramente lo conoces de sobra, es un parásito que afecta a algunos peces y animales marinos que llegan a nuestras cocinas y, en caso de comerlo, nos puede provocar un gran malestar , desde dolor abdominal a una fuerte gastroenteritis, por haber consumido el pescado crudo o, en su defecto, mal cocinado. ¿Cómo lo puedes evitar? ¿En qué casos sí y en qué casos no debemos congelarlo? Y una de las claves más importes: ¿cuánto tiempo?

Si te pasa no tienes que resignarte, es algo muy común, pero se puede evitar que un pescado que nos traemos a casa, en caso de que tenga anisakis, no nos afecte, y eso se hace acabando con el parásito. En general, cuando tienes un pescado que vas a freír, asar o guisar no debes tener más que las precauciones necesarias para no comerte una espina. Las altas temperaturas, por encima de los 60 grados, durante el cocinado inactivan el anisakis, explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), siempre que esa temperatura se detecte en el centro del pescado durante al menos un minuto.