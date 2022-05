Más de cuatro millones de personas en España padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave . Una cifra que aumenta a 12 si hablamos de quienes se despiertan con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. En un afán de lograr que todos durmamos bien, los científicos no dejan de buscar nuevos fármacos que resuelvan, de una vez por todas, el problema. Hace unos días, la Comisión Europea autorizó la comercialización de daridorexant , un medicamento dirigido a los adultos con insomnio crónico y que bloquea la activación de los receptores de la orexina, un tipo de hormona que mantiene la vigilia, permitiendo así que llegue el sueño. ¿Es realmente la solución definitiva?

Todo lo que se ha publicado de este fármaco, hasta el momento, son buenas palabras. La prestigiosa revista The Lancet Neurology asegura que es un somnífero seguro, que induce el sueño, lo mantiene a lo largo de la noche y que, además, no causa somnolencia al día siguiente. La principal diferencia con los que conocemos hasta ahora es que no produciría tolerancia, por lo que no perdería efectividad si se da un uso prolongado.