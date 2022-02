Esta noche ha sucedido. Creías estar profundamente dormido y por un ruido te desvelas. No paras de darle vueltas a las tareas que te esperan el día siguiente. Acabas de recordar que aún no has pagado la excursión del colegio de tu hijo y que debes acompañar a tu padre al médico para recoger los resultados de sus análisis. De un pensamiento pasas a otro y ya ha transcurrido una hora desde que despertaste. La angustia crece y te ves incapaz de conciliar el sueño. No eres el único; de acuerdo con datos de la Sociedad Española de Neurología, un 30% de la población española se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador.