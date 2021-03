Viernes, 19 de marzo. Día Mundial del Sueño. Irse a la cama es un sinvivir para muchos adultos; entre el 20 y el 48 % han sufrido o sufren dificultades para iniciar o mantener el sueño, según datos de la Sociedad Española de Neurología . Si eres de los que ni leyendo Vida y Destino por las noches logra una señal de somnolencia, por mucho que madrugues o hagas deporte, te dejamos unas claves de especialista (el doctor Juan Pareja Grande, responsable de la Unidad del Sueño de Hospital QuirónSalud de Madrid) para conciliar el sueño más allá de los 50 años. Y ojo, porque en contra de lo que todos creemos, leer no es bueno para dormir.

Horario estable

Cuanto más varían las horas de levantarse y acostarse, más complicado es conciliar el sueño. Mantén un horario estable a la hora de irte a dormir. Lo mismo ocurre con las siestas: siempre a la misma hora y de no más de unos 30 minutos.

Ni café ni alcohol por la tarde

En la cama, 0 distracciones

Existe la creencia de que leer ayuda a dormirnos más fácilmente, pero no es más que un mito. Pareja grande recomienda " no leer, ni oír la radio, ni comer, ni ver la televisión en la cama".

No te aísles

Ni hagas ejercicio después de las 19:00

Siempre pensamos que hacer deporte, independientemente del momento del día, ayuda a irnos a la cama por el simple hecho de cansarnos. Pero no es así. " Para dormir, la temperatura corporal debe descender ligeramente. Si hacemos deporte por la tarde-noche, se incrementa la temperatura corporal y se interfiere con la conciliación del sueño", señala Pareja Grande.

Exponte a la luz natural

Y si todo falla...

Si has puesto en práctica todo esto y no ha funcionado, presta atención. "Si no consigue dormir en 20 minutos, debe salir de la cama y de la alcoba, hacer alguna actividad rutinaria o tomar un 'snack' y volver a intentarlo". Cuando acomodamos el tiempo en cama al tiempo dormido, explica Pareja, "se promueven el aprendizaje y el hábito saludable de que en la cama se está dormido".