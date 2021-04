Día 1: los preámbulos

Estaba con mi marido en casa y, de repente, sonó el teléfono fijo. Ángel decidió cogerlo, algo muy raro porque, como ese número solo suena cuando quieren venderte algo, tenemos por costumbre no atender las llamadas. Preguntaron por mí, identificándose como el equipo de vacunadores del centro de salud del Casco Histórico, y me convocaron para acudir al hospital tres días después. Estoy en la franja de 60 a 69 años y mi marido también por lo que, al final, nos citaron a los dos a la vez.

Sabíamos que, inevitablemente, nos vacunarían con la de Astrazeneca , y justo coincidió la cita con las alarmantes noticias de varios pacientes que habían sido ingresados por trombosis tras ser vacunados. Lo que para mí no dejaba de ser un efecto secundario excepcional y, por lo tanto, el mismo que tiene cualquier medicamento, para mi marido se convirtió en una auténtica obsesión hasta el punto de que se planteó, seriamente, no vacunarse hasta que pudieran suministrarle otra.

Día 2: las Dudas

Día 3: de modernos a hipocondríacos

Día 4: preguntas sin respuesta

Entre mis amigos se han hecho dos grupos claros: los del "no pasa nada", que solo ven ventajas en recibir la dos dosis porque "no solo va a servir para frenar el COVID , sino que también actuará como una especie de placebo que nos va a permitir soñar en que pronto volveremos a la maravillosa y antigua normalidad" y los que, sin ser negacionistas, si tienen muchas dudas sobre las consecuencias que la elaboración de vacunas tan precipitadamente tendrán en nuestra salud. "Las autoridades sanitarias, las agencias del medicamento y los políticos han lanzado mensajes tan contradictorios que, al final, lo que han conseguido es un recelo enorme de los ciudadanos sobre alguna de las marcas y, especialmente, la de Oxford/ Astrazaneca", dicen.

Día 5: día D y hora H

Mi marido y yo fuimos media hora antes, aparcamos sin dificultad y desde el parking hasta la entrada había multitud de carteles advirtiendo que solo se vacunarían a personas entre 60 y 65 años . Antes de entrar nos encontramos con varios amigos y conocidos, que no veíamos desde hace años, y, saltándonos todos las normas habituales de cortesía, no hablamos ni de la familia ni del trabajo ni de nada de nada , que no fuera la vacunación . Nos despedimos rápidamente citándonos a la salida, mientras uno de ellos nos animaba al grito de "¡somos los valientes de la Astrazeneca y que sea lo que Dios quiera!".

Ni me enteré del pinchazo porque fue cuestión de segundos y, antes darle las gracias a la enfermera e interesarme por posibles efectos secundarios, ella me pidió que pasará a una sala de espera contigua donde nos darían una serie de recomendaciones .

Cuando se reunió un grupo de más o menos veinte vacunados (la habitación era muy grande y las distancias de seguridad enormes), una enfermera, ¡muy pizpireta ella! nos empezó a comentar los síntomas que podríamos tener: "dolor, enrojecimiento, calor o picazón en el lugar en el que se había inyectado la vacuna, malestar general, cansancio, sensación de fiebre, dolor de cabeza, náuseas, dolores articulares o musculares". Nos advirtió que si se presentaba fiebre alta de más de 38°, vómitos o diarreas y permanecía más de 48 horas acudiéramos a nuestro centro de salud, pero si no era así que no nos preocupáramos porque eran síntomas leves y absolutamente normales. Entre tanta explicación, la sanitaria en cuestión, llamó nuestra atención subiendo el tono y diciendo que la recomendación más importante era que no hiciéramos caso de lo que decía la televisión, la radio ni los periodistas porque "les alarman y es mejor no escucharles". Siguió respondiendo a algunas preguntas que le plantearon en un tono displicente y tratándonos como a niños a los que hay que aleccionar y por segunda vez reiteró su ataque a los medios de comunicación.