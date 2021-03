La menopausia y la etapa previa son etapas fisiológicas naturales. No son enfermedades y no requieren una dieta estricta como en el caso de la diabetes, la hipertensión o la hipercolesterolemia. Sin embargo, s e caracteriza por una disminución de los estrógenos, un proceso que facilita cambios corporales tan importantes como la disminución del calcio en los huesos, una menor producción de colágeno, el aumento de la grasa abdominal y mayor riesgo cardiovascular . Si queremos evitar que estos cambios se produzcan, sí hacen falta ciertos ajustes en los hábitos alimenticios y físicos.

Lo ideal sería llegar a esta etapa sin sobrepeso y con un estilo de vida saludable. Sin embargo, muchas mujeres llegan con cierta obesidad, hábitos no muy saludables y un estado de salud mejorable. " Aún así, nunca es tarde para empezar a cuidarse haciendo ajustes dietéticos que pueden evitar complicaciones que pueden acabar en osteoporosis, obesidad (sobre todo en la zona del abdomen) y patologías cardiovasculares", señala la doctora María José Crispín, médico nutricionista de Clínica Menorca.

El ajuste de dieta que se ha visto como más eficiente es la dieta del estrógeno , un tipo de menú que no solo es recomendable para prevenir estos problemas de salud, sino que, además, revierte en el bienestar y la belleza, con una mejor figura y una mejora notable en la calidad de la piel .

Los nutrientes de la dieta del estrógeno

Los primeros alimentos recomendados son aquellos que aportan calcio y vitamina D, claves para evitar la osteoporosis. La principal fuente natural de calcio en España han sido tradicionalmente los lácteos, pero es importante señalar otras fuentes igualmente válidas y de utilidad para aquellas personas que no quieran o no puedan tomar lácteos.

La vitamina D es fundamental porque permite fijar el calcio en los huesos. Actualmente, muchas mujeres tienen niveles deficitarios de esta vitamina y por este motivo, aunque tienen buen nivel de calcio, éste no puede ser aprovechado por el hueso. "No es de extrañar que haya tanto déficit de vitamina D si pensamos en dos cosas: la primera es que la vitamina D es una grasa y muchas mujeres se han pasado años evitando las grasas para no engordar. La segunda: el sol activa la vitamina D y muchas mujeres han evitado totalmente la exposición solar durante años para evitar cáncer de piel o incluso manchas y envejecimiento de la piel", señala esta facultativa.