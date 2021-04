Esta nueva dieta nórdica tiene dos pilares básicos : por una parte, el pescado fresco y, por otra, los productos orgánicos de la huerta tales como verduras y hortalizas . Así, en la base de la pirámide alimenticia de la nueva dieta nórdica no estarían los carbohidratos como el pan y el arroz tan propios de la dieta mediterránea, sino las verduras.

Otra diferencia sustancial entre la dieta nórdica y la dieta mediterránea radica en que la dieta nórdica no utiliza el aceite de oliva como sí sucede en la mediterránea. En su lugar, la preferencia de la dieta nórdica es por el aceite de colza . Además, otra característica de esta dieta es que apuesta por utilizar cereales enteros, integrales, en lugar de otros alimentos más elaborados como el pan blanco, ya que aportan más nutrientes y son más completos.

El conjunto de estas pautas de alimentación ha demostrado tener muchos efectos positivos. No sólo para la alimentación en general sino, también, para conseguir resultados en términos de pérdida de peso y de lucha contra la obesidad. Y es que en Escandinavia la tasa de obesidad es menor que en muchos otros países que no siguen este tipo de dieta.

Alimentos imprescindibles

Entre algunas de las verduras más consumidas dentro de la dieta nórdica podemos encontrar las coles, el brócoli, las remolachas o las zanahorias. En cualquier caso, si no nos gustan esos vegetales o no los podemos encontrar, siempre podemos optar por algún otro vegetal verde que encontremos en temporada en nuestro mercado.