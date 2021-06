Su monólogo ha sido rápido pero ha terminado envuelto en aplausos por lo claro que ha sido resolviendo algunas dudas referentes al proceso de vacunación. Como él mismo dice, "no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje para la cita de la próxima dosis, puede ser mañana, dentro de una semana o el día de antes", eso sí, les da una solución. "Si a ustedes les ha llegado un mensaje a un número de teléfono que no es el suyo, no podemos hacer nada, pero pueden que contactar con el teléfono que tienen aquí de Salud Pública", decía.