Una caña, un vino o unas copas tras una cena entre amigos es de lo más normal, siempre con un consumo responsable, aunque alguna vez nos hayamos pasado y se haya sufrido algo de resaca al día siguiente. No obstante, una caña puede convertirse en una especie de aliado para detectar un tipo de cáncer, el linfoma de Hodgkin , que tal y como señala el documento 'Las cifras del cáncer en España' para 2021 elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), a lo largo de este año se estima que se detecten 1.527 casos de este tipo de tumor.

Un artículo de The New York Post recoge que, según datos de Lymphoma Action, una de cada 20 personas afectadas por esta enfermedad sufrirá dolor tras la ingesta de alcohol en los ganglios linfáticos. A su vez, el hematólogo Graham Collins en hospitales de la Universidad de Oxford, contaba a The Sun que "el alcohol puede relajar los vasos sanguíneos, lo que puede provocar un aumento adicional de la presión dentro de los ganglios linfáticos, ejerciendo presión sobre la cápsula circundante y causando dolor".