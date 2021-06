Puede ser que ni siquiera te lo hayas planteado, pero los que lo hacen frecuentemente tendrán en estos instantes la duda. En pleno proceso de desescalada de restricciones ante la mejoría de la pandemia y en un proceso de vacunación avanzado es posible que te plantees donar sangre por primera vez o volver a esa costumbre que tenías cada cierto tiempo. Pero existe la duda, ¿puedo hacerlo si he pasado la covid? ¿Y si me acaban de vacunar? Te contamos lo que dicen las autoridades ante los bulos que han surgido en las últimas semanas.

Sí, durante los últimos días se han difundido por redes sociales algunos bulos en los que se expone que supuestamente la sangre de una persona vacunada está contaminada, por lo que no podrían donarla. Por supuesto, esto no es cierto, hasta el punto que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha expuesto una serie de recomendaciones no solo para la donación de sangre, también para la de órganos y tejidos en aquellas personas que han recibido la vacuna de la covid-19.