Es por la mañana, de despertar. Te vas a desayunar mientras lees las noticias y revisas tu correo electrónico. Incluso, te da tiempo a hablar con tu socio, redactar un informe y hacer la lista de la compra. Pero aún no has pensado en lavarte la cara, ni si quiera te has desperezado, y tampoco has mirado por la ventana para ver qué tiempo hace. Acabas de sumergirte en ritmo de vida que no hará sino acelerar tu estrés.