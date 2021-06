Pese a la quinta marcha metida en la vacunación de nuestro país con la llegada de dosis de Pfizer, Janssen y Moderna, que han permitido actualizar, una vez más, el calendario de vacunación , hay un colectivo que, de momento, sigue sin aparecer en él. Hablamos de los enfermos crónicos , a los que, quitando unas excepciones que ahora analizaremos, se les vacuna cuando les toque por edad. Una situación que llevan meses denunciando desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), al considerar que no se tiene en cuenta el mayor riesgo que estos ciudadanos tienen si contraen la covid-19. "Nos genera un profundo sentimiento de decepción, incomprensión y gran preocupación", expresan desde POP. Te contamos qué enfermos sí se incluyen dentro de los prioritarios y cuáles siguen esperando a hacerlo.

Considerados de riesgo muy alto: apenas 365.000 personas

Pese al gran número de pacientes con enfermedades consideradas como crónicas, apenas 365.000 han entrado dentro de un grupo de vacunación prioritario al entender que su situación presenta un riesgo extremo frente a la covid- 19. Forman parte del grupo 7 de vacunación y se les ha inoculado la vacuna de forma paralela que a aquellos de entre 70 y 79 años , si no les correspondía antes por grupo de edad. Para su inmunización se ha utilizado "cualquiera de las vacunas autorizadas, pero preferentemente vacunas de ARNm , manteniendo el intervalo de 21 o 28 días (según se trate de Comirnaty o vacuna de Moderna, respectivamente)", explica el documento elaborado por Sanidad.

Los que se quedan fuera

La decisión de que pacientes de este tipo se queden fuera de los grupos vulnerables no es comprendida ni dentro del sector médico ni fuera de él. En el mes de abril el Ministerio de Sanidad reconocía la vulnerabilidad de los inmunodeprimidos, pero no les ha incluido como de riesgo extremo. En Cataluña, por ejemplo, los profesionales de la salud han pedido que estos pacientes crónicos se les vacune con prioridad, aunque no estén dentro del grupo de edad actual.