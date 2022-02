El yoga nació hace tres mil años. Y aunque siempre ha estado muy extendido en la India, no se popularizó en Occidente hasta la década de los 50 del siglo XX. Desde entonces, el número de yoguis ha ido incrementándose . ¿Por qué motivo? Por los beneficios que conlleva la práctica.

No obstante, el yoga no es un deporte, sino una disciplina que puede ayudara nivel físico, mental y espiritual. Y en esa idea se centra la invitada de hoy, Conchita Curiel, directora de El Observatorio. Esta maestra de meditación descubrió la práctica hace tres años. Pero se suma a un largo camino de desarrollo interior que inició hace mucho más tiempo, cuando era una abogada de éxito. La de hoy es una mutación que no cesa. ¿Cómo es posible llevarla a cabo? Curiel habla sobre su experiencia con Coloma. Puedes verlo en el vídeo.