Alrededor de la siesta existen multitud de mitos , empezando por ese que dice que los españoles nos echamos muchísimas cabezaditas. De acuerdo a un informe elaborado por la consultora Simple Lógica (IOP) en 2016, en España un 57,9% de los ciudadanos no duerme nunca la siesta, y solo un 13% lo hace de manera diaria.

Este estudio no es el único que ha desmontado el tópico de la siesta española. Anteriormente, una investigación publicada por la revista Neurology en 2014 reveló que los españoles dormimos menos la siesta que los británicos, los ingleses y los alemanes. En concreto, el estudio determinó que un 22% de los alemanes, un 16% de los italianos y un 15% de los británicos afirmaban echarse una cabezadita al menos tres veces a la semana, frente a un 8% de los españoles. Vamos, que eso de que la siesta es cosa de españoles no es más que un cliché que no se ajusta del todo a la realidad actual.