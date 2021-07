La fuente de la eterna juventud está en nuestro propio cuerpo, y lo sabes. Por eso has cambiado el jamón por la avena, las frutas y verduras, por el pan y las madalenas; corres todos los días cinco kilómetros, no fumas apenas y las cervezas han desaparecido del frigorífico, (menos los fines de semana, que no hay que pasarse). Vas a vivir más, y seguramente a envejecer mejor, sin embargo, en esta lucha contra el tiempo tenemos todas las de perder.