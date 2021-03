Priapismo o erecciones de cuatro horas: científicos estudian el nuevo efecto de la covid en mayores de 60

Todos los casos en mayores de 60 años

Según la Asociación Americana de Urología, hay dos tipos generales de priapismo: priapismo isquémico, en el que la sangre no puede salir del pene, y priapismo no isquémico, en el que el flujo sanguíneo al pene no se regula muy bien. En ambos casos el diagnóstico apuntaba al primero de ellos que es considerado como una emergencia médica ya que el pene no está preparado para aguantar una erección tan prolongada y puede terminar causando daños o fracturas irreversibles.