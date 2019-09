La duración, el enjuague o el cepillo: cosas que no haces bien desde hace años al lavarte los dientes

Dos minutos: el tiempo es clave

Debes lavarte los dientes durante al menos 120 segundos para mantener una sonrisa sana y brillante. A ser posible, con una crema dental con flúor, ya que ayuda a eliminar la placa bacteriana que se adhieren a los dientes y es responsable de las caries y enfermedades de encías. Si no nos cepillamos el tiempo suficiente, dejamos bacterias en nuestra boca que pueden provocar problemas como la gingivitis y la periodontitis.

No olvides la lengua

Cepillarla ayuda a eliminar las bacterias que habitan en ella y a mantener un aliento fresco . Esta zona al no ser suave y estar llena de grietas y elevaciones es un nido perfecto para estos microrganismos que no se eliminan ni con agua ni con enjuague bucal. La forma correcta de cepillarla es hacia delante y hacia atrás, y después de un lado a otro .

Límpialos al menos dos veces al día

Ojo, no te aclares con agua

Sorpresa. No es necesario aclarar la boca con agua después del cepillado. Es mejor hacerlo con enjuague bucal para mantener el flúor en tus dientes, protegiéndolos aún mejor. El flúor que contienen los dentífricos ayuda a fortalecer tus dientes y a protegerlos contra la caries.

Cambia tu cepillo cada tres meses

Usa el cambio de estaciones como recordatorio. Un cepillo de dientes nuevo limpia un 95% mejor que uno que ya tiene un trimestre de uso. Es la forma de garantizar que sus filamentos no se desgasten y se abran en abanico, lo que provoca que no se llegue a las zonas de difícil acceso. Que tenga una buena apariencia no es sinónimo de buen estado.