Si hasta ahora las heces eran algo que únicamente se analizaban para descartar enfermedades del aparato digestivo , ahora sabemos que pueden indicar otras deficiencias de nuestro estado de salud o de nuestro estilo de vida. ¿Sabías que si haces meditación de manera regular tu tránsito intestinal también se regula ? ¿Que algunos problemas digestivos se solucionan cambiando la microbiota con un trasplante de heces ? ¿Que algunas migrañas están relacionadas con disfunciones intestinales ? ¿O que los deportistas producen heces de mejor calidad y más a menudo que el resto de personas? La caca habla , pero estamos sordos o no la entendemos. Si quieres hacerlo, tienes que conocer su 'biblia': la escala de Bristol.

Entender nuestras heces y nuestro cuerpo

La escala de Bristol, que incita al sentido del humor pero que se basa en evidencias científicas, fue desarrollada por los investigadores Stephen Lewis y Ken Heaton en la universidad de Bristol y publicada en el Scandinavian Journal of Gastroenterology en 1997. Se trata de una tabla muy gráfica que sirve para clasificar la forma de las heces en siete grupos, según su morfología:

Cada uno de estos tipos indica un estado de la microbiota. Normalmente, las heces deben tener una consistencia suave, ligeramente alargada , con una forma que no cause dolor o dificultad para evacuar. Sin embargo, es frecuente que surjan pequeñas variaciones sin que exista ningún problema , solo por algún cambio en la dieta. En otras ocasiones, sí puede haber algún indicio de carencia o enfermedad. Para ello, 'entendamos' el idioma de la escala de Bristol.

Tipo 1. Estreñimiento

Las heces del tipo 1 se caracterizan por pequeñas bolitas duras y separadas que se evacúan con mucha dificultad. En general, este tipo está vinculado a una alteración aguda en la flora intestinal causada por el uso de antibióticos o de una dieta baja en fibra. Esto sucede porque a falta de bacterias y fibras en el intestino, no hay nada que ayude a retener agua. La materia fecal está deshidratada haciendo que los trozos de heces sean duros y difíciles de transitar. En este caso, no suele haber gases, ya que no hay bacterias ni fibras para que ocurra el proceso de fermentación en el intestino.