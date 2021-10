Pero ¿cuál es el precio que debemos pagar para saber si estamos contagiados o no? ¿Es más caro aquí que en otros países de la Unión Europea? Según los últimos datos, actualmente conseguir un único test de autodiagnóstico en nuestro país cuesta entre seis y diez euros. Este precio no es fijo, ni está regulado por el Gobierno. Tampoco lo cubre la Seguridad Social. Al ser un producto no intervenido, son las farmacias que lo comercializan y los fabricantes quienes fijan su coste, por lo que puede variar en función de dónde lo compremos. No obstante, sí están exentos de IVA.