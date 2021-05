En Uppers hemos querido conocer la relación entre el peso y el estrés. Para ello hemos consultado a Vanesa Fernández López, doctora en psicología, miembro del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Nos ha explicado qué es el estrés y nos ha dado las pautas sobre cómo hacer que el estrés no engorde o cómo afecta el estrés en la pérdida de peso.

La doctora Vanesa Fernández adelanta que el estrés es “un proceso psicofisiológico que se pone en marcha cuando tenemos que hacer frente a demandas de nuestro entorno que exceden los recursos que habitualmente utilizamos para resolver esos problemas”. No es peligroso para la salud. Lo que da lugar a complicaciones es el estrés crónico, es decir, el que se mantiene a lo largo del tiempo. En estos casos, “se generan problemas psicofisiológicos, con entidad médica reconocida, como los estomacales, la hipertensión o las cefaleas que no cesan si no se frena el estrés”, apunta Vanesa Fernández. “En el ámbito emocional, aparece el agotamiento emocional, los trastornos de ansiedad y de las emociones, el abuso de sustancias o los problemas sociales”, subraya la doctora Fernández.