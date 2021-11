Tom Hanks, Halle Berry y otros famosos que probablemente no sabías que son diabéticos.

El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes , una enfermedad que va en aumento en los últimos años y que puede provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Se escogió esta fecha siendo el aniversario de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921.

Según un estudio de EPData la población en España con diabetes se encuentra 3,71 puntos porcentuales por encima de 1991. Esta enfermedad, además, afecta más en la actualidad a los hombres que las mujeres. Es, además, una de las enfermedades no contagiosas más frecuentes del mundo. En España afecta a casi 6 millones de personas. Los datos recogidos por las encuestas nacionales de salud reflejan una tasa de cerca de 8 de cada 100 personas.

Actores, músicos, deportistas y presentadores, la diabetes tampoco perdona a los famosos . Esta es la lista de famosos y grandes artistas que conviven o han convivido con esta enfermedad. No te los presentamos como ejemplos a seguir si eres diabético, pero seguro que te gustará conocer algunas curiosidades y anécdotas.

Hanks reveló que había sido diagnosticado con diabetes tipo 2 en el "Late Show With David Letterman" en 2013. Tres años después, le dijo a la revista británica Radio Times que había ignorado los síntomas y las señales de advertencia durante años. "Soy parte de la generación estadounidense perezosa que ha seguido bailando a ciegas durante la fiesta. Estaba pesado", dijo. "Fui un completo idiota. Pensé que podría eludirlo quitando los panes de mis hamburguesas con queso". Hoy, Hanks mantiene un estilo de vida más saludable, ha adelgazado y sostiene que no aceptará ningún papel que lo obligue a aumentar de peso .

Berry fue diagnosticada con diabetes tipo 1 cuando tenía poco más de 20 años después de enfermarse gravemente mientras filmaba el programa de televisión "Living Dolls", incluso estuvo en coma durante varios días . Desde entonces, ha afirmado que ya no necesita insulina, y que su enfermedad ha evolucionado a la categoría Tipo 2 -una afirmación que enfureció a los médicos, que sostienen que la diabetes tipo 1 es incurable-. El verano pasado, Berry dijo que su estricta adherencia a la dieta cetogénica la había ayudado a controlar su diabetes en curso.

Aunque no hay evidencia de que el Rey del Rock haya recibido un diagnóstico en vida, una autopsia después de su muerte en 1977 confirmó que padecía diabetes , entre otras afecciones, incluido el glaucoma y, por supuesto, la adicción a las drogas.

Sin embargo, no fue hasta que se tuvo que hacer un análisis de sangre para una intervención cuando saltaron las alarmas. "¡Tenía el ‘azúcar’ a 300 mg/dl!" , revela Carlos Sobera. Lo normal es que este nivel se encuentre entre 70 y 100 mg/dl en ayunas, y entre 140 y 199 mg/dl después de comer.

El defensa del Real Madrid tiene diabetes tipo 1 desde los 12 años. Esto no le ha impedido jugar fútbol y asegura que su condición lo lleva a cuidarse tres veces más. "Todo lo que me gusta, lo hago. Tengo que tener un poco de cuidado con la comida, pero lo llevo fenomenal con la ayuda de los médicos. Esto me ha hecho ser una persona más responsable y que se cuida más. Tengo que cuidarme tres veces más que cualquier otra persona", ha afirmado.