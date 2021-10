Hay vida más allá de un ictus: Joaquín Sabina y otros Uppers que han superado un accidente cerebrovascular

En el caso de María Escario, ésta notó “como si le asestaran un golpe con un bate de béisbol en la nuca”. La periodista de RTVE sufrió un derrame el 13 de febrero de 2012 en los Premios TP. “Cuando llegué al photocall, empecé a sentir un dolor inmenso en la nuca y me puse muy mala: se me descompuso todo el cuerpo, me entró una rigidez tremenda en el cuello, se me iban los ojos, vomitaba… Notaba que me estaba muriendo”, explicaba.