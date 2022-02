En cuanto a los medios de transporte, hay que puntualizar que en vehículos privados de hasta nueve plazas los ocupantes, incluido el conductor, tendrán que llevar mascarilla si no son convivientes . En el caso de los barcos, será obligatoria cuando "en espacios cerrados de buques y embarcaciones no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1'5 metros, salvo grupos de convivientes".

No obstante, que la mascarilla deje de ser obligatoria en los exteriores no quiere decir que no se pueda utilizar. Pese a que en la publicación en el BOE no se especifica como norma, las autoridades sí que han lanzado algunas recomendaciones para su uso en casos puntuales, en concreto cuando se vean en grandes aglomeraciones.