Gingivitis: causas y síntomas de la enfermedad de las encías

La placa se compone de los residuos de los alimentos, la mucosidad y las bacterias que se acumulan en los dientes y que si no se retira se convierte en sarro. Este alcanza una consistencia dura y queda en la base de los dientes de forma que las bacterias que contiene provocan la inflamación de las encías.

Síntomas de la gingivitis

Causas de la gingivitis

Además, este último año, algunas personas están sufriendo gingivitis “debido al uso de la mascarilla al no permitir la renovación constante del aire que se respira ”, incide.

El tratamiento de la gingivitis

El tratamiento de una gingivitis que no se ha complicado suele consistir en la retirada de la placa bacteriana o el sarro por parte del profesional sanitario para rebajar la inflamación. Por supuesto, es imprescindible aumentar la higiene bucal con un cepillado tras las comidas y el uso de seda o hilo dental. Aunque, María José García, es partidaria de la utilización de un irrigador de agua después del cepillo “porque abarcamos la limpieza de todos los espacios y huecos donde no podemos llegar”. Por otro lado, señala que “no es necesario emplear de forma habitual enjuagues bucales ya que pueden cambiar el pH de la saliva y además resecan la boca. En mi opinión se deben utilizar como apoyo a un tratamiento y bajo prescripción”.