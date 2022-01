Al igual que los organismos internacionales, desde la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos, su presidente, asegura que es "una posible tendencia y me parece razonable plantearlo en 2-3 meses, o a largo de este año, pero desde luego no ahora mismo. No es el momento porque estamos en medio de una gran ola en la que nos están salvando las vacunas porque están funcionando". Alerta de que la pandemia todavía no ha pasado y es importante no transmitir a la sociedad un mensaje equivocado porque, aunque la mayor parte de los infectados no se va a enterar o va a tener un cuadro muy leve, algunos van a enfermar de forma grave, sobre todo los no vacunados.