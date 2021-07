Daniel Porter (37) despertó en su casa de Texas junto a su mujer y su hija sin reconocerlas

Seguía pensando que aún tenía 16 años y no se reconocía frente al espejo

Preguntamos al psicólogo David Fernández Cejas sobre las causas y tratamiento de la amnesia global transitoria

Imagina levantarte una mañana y no recordar lo que ha pasado en los últimos 20 años. O aún peor: no saber siquiera que no lo recuerdas. Acostarte con 37 y levantarte pensando que aún tienes 16A. Es lo que le pasó a Daniel Porter, un ciudadano estadounidense que amaneció en su casa de Texas junto a su mujer y su hija sin saber que ambas lo eran. Que se miró al espejo y se preguntó quién era ese "hombre viejo y gordo" al que tenía delante.

Más allá de lo anecdótico y de resultar una premisa altamente explotable para la pantalla, el susto de Porter responde a un episodio de amnesia global transitoria nada deseable. "Se despertó una mañana y simplemente no tenía idea de quién era yo ni dónde estaba. Estaba muy confundido. Me di cuenta de que no reconoció la habitación", ha contado en la prensa anglosajona su esposa, Ruth. "Pensó que estaba borracho y se había ido a casa con una mujer o que lo habían secuestrado. Vi cómo estaba buscando una ruta de escape". No fue hasta que Daniel y vio a sus padres, con los que vive en la misma casa, cuando consiguió paliar el miedo y volver a ubicarse en cierto modo. Pero a día de hoy, Daniel sigue anclado en sus 16 años viviendo en un cuerpo de 37 y la angustia de su familia por no conseguir que este le recuerde permanece.

¿Qué es la amnesia global transitoria?

En el caso de Porter, según los expertos que lo han tratado y diagnosticado, la situación de estrés emocional a la que ha estado sometido durante el último año habría sido el desencadenante de su episodio de amnesia global transitoria. En 2020, perdió su trabajo como otorrinolaringólogo, sufrió una fuerte lesión de espalda y tuvo que vender su casa para hacer frente al pago de una deuda.

"La amnesia global transitoria es un episodio repentino de pérdida de memoria no atribuible a ningún trastorno neurológico, como epilepsia o accidente neurovascular", cuenta a Uppers David Fernández Cejas, psicólogo y psicoterapeuta. "La persona se queda de repente sin recuerdos y no sabe lo que le ha pasado, pero sí sabe quién es, no pierde la identidad".

Aparte, apunta el psicólogo, "tiene una cognición normal: sigue sabiendo qué son las cosas (por ejemplo, que una silla es una silla) y sabe seguir instrucciones. Tampoco tiene daños en otra parte de cerebro (puede seguir andando, mover brazos; realizar tareas motrices normales)".

¿Por qué se produce la amnesia global transitoria?

"En este caso parece ser que hay una causa de estrés emocional. El cerebro, cuando sufre, cuando lo pasa mal y está en una situación limite, desconecta como mecanismo de defensa para evitar ese dolor", explica Fernández Cejas. "Si mañana hay un umbral del dolor que no puedes soportar (por ejemplo, el sufrimiento porque me embargan el piso, porque me deja la mujer -cada uno tiene el umbral del dolor en una línea diferente-, pues llega un momento en el que el cebrero, digamos, se ‘apaga’ porque no lo puede soportar. Hay gente a la que en estos casos les da un episodio de amnesia total transitoria y otros a los que les da un infarto".

El estado de shock también puede ser determinante. "Si de repente estás en agua fría y te bañas en agua caliente y el cuerpo sufre un shock, también te puede dar amnesia. O, por ejemplo, si te haces un iron man, que es una actividad física que requiere mucho esfuerzo o sufres un traumatismo craneal… Casos en los que hay un shock pueden potenciar que se dé".

¿Cuánto dura un episodio de amnesia global transitoria?

En el caso de Daniel Porter, la amnesia aún no ha desaperido. ¿Es esto habitual? El psicólogo David Fernández Cejas responde que "normalmente, si vamos a los casos que hay diagnósticados y a los antecedentes, observamos que tras el shock que desata el episodio, poco a poco se recupera la memoria de forma gradual. En el caso de este paciente, cuyo diagnóstico no conozco de primera mano, si se trata del diagnostico correcto (amnesia total transitoria), la memoria le irá volviendo de forma más paulatina. Normalmente se dice que esta se recupera en unas 24 horas. Si no se trata de una cuestión cardiovascular o epiléptica en la que haya algún área cebrebral dañada, poco a poco le irán viniendo los recuerdos", apunta el experto.

¿Qué hacer si esto le ocurre a algún familiar?

El caso de la esposa de Porter y de su hija de 10 años, cuyo familiar ha dejado de reconocerles puede producir una frustración altísima. ¿Qué hacer si detecto que esto mismo le está ocurriendo a un familiar? "De entrada, el susto te lo llevas", responde francamente Fernández Cejas.

"Esa persona se preguntará si el enfermo está fingiendo o no. Una vez diagnosticado por un profesional, hay que tratar de dar seguridad a la persona que se tiene al lado. Tratar de no agobiar con abrazos o acercamiento, sino decir 'estoy aquí para ti'. Y tratar de sacar el dolor y la frustración que me produce la situación alejado de la persona que lo padece (si m tengo que ir al lavabo a llorar o desahogarme escribiendo, lo hago. Lo lógico en estas situaciones es tratar de hacer entender a la persona que no te recuerda quién eres ('soy yo, ¿no me reconoces?'), pero si esa persona ya tiene un estrés emocional, esto puede acentuar más ese estrés".

Cómo tratarme si estoy padeciendo una situación de estrés emocional