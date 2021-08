No hay juguete más intergeneracional que la Barbie. Es muy probable que tu pareja tenga las suyas guardadas en un cajón del sótano y que, con el nacimiento de tus hijos, la colección se haya ido ampliando con el paso de los años. Ahora, la empresa encargada de su fabricación y distribución ha decidido rendir homenaje a una de las personas clave del año 2020. Su nombre no te sonará, pero si te has vacunado este año y tienes más de 60 años, llevarás el suero de AstraZeneca gracias a ella.