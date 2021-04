La pandemia ha traído un interés renovado por nuestro sistema inmunitario . Encargado de proteger y defender el cuerpo de las amenazas externas, no siempre somos muy conscientes de cómo cuidarlo de la manera adecuada. A medida que vamos cumpliendo años, comienza a experimentar modificaciones que afectan de forma notable a cómo reaccionamos ante nuevos patógenos (y también frente a las vacunas). Por eso, en este momento, es fundamental entrenarlo como una barrera más frente a la COVID-19. Hablamos con Fernando Fariñas , inmunólogo en el Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas, para que nos explique un nuevo concepto, el inmunofitness .

El entrenamiento: la clave para fortalecer el sistema inmune

Anticuerpos, inmunidad celular… son términos que hasta hace poco más de un año no estaban en nuestro vocabulario del día a día. En estos meses hemos entendido la importancia de nuestras defensas y lo complicadas de mantener que son. " Con el envejecimiento vivimos un proceso de inmunosenescencia, es decir, va disminuyendo nuestra competencia inmunológica y eso va unido a un incremento en la gravedad y número de infecciones. Nuestro sistema inmunitario deja de tener la suficiente capacidad para eliminar agentes patógenos", explica el doctor.

No todos los sistemas inmunitarios son iguales y, aunque hay una parte que podemos controlar, hay otra que no. La 'biografía inmunitaria' de los individuos es el resultado de la genética más los factores ambientales. Los genes que has heredado de tus padres pesan un 50% pero el resto sí se puede entrenar. "Los genes son como los interruptores de luz, de tal forma que se encienden o se apagan dependiendo de los factores ambientales", explica Fariñas.