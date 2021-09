En tu casa hay varios tipos de leche: entera, semidesnatada, desnatada, con soja y, desde hace poco, sin lactosa. Has oído que es más saludable y que se te hincha menos la barriga. ¿Es eso cierto? Como estamos viendo en cada episodio de 'Un científico en el supermercado', en torno a la industria de la alimentación suele generarse algunos mitos que, en lugar de mejorar, no hacen sino empeorar estado de nuestra salud. Así que, siempre que sea posible es fundamental recurrir a las fuentes fiables. Nuestro experto, José Manuel López Nicolás, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y Vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, explica cómo se elaboran estos productos y por qué no debes tomarlos si no eres intolerante a la lactosa. Puedes verlo en el vídeo.