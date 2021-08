Un andrólogo cuenta escenas vividas en consulta: "Aún hay que explicar que el tacto rectal no quita hombría"

Todos los chistes que puedan contarse sobre el tacto rectal se quedarán cortos. Es una exploración necesaria y muy útil para la detección precoz de algunas patologías. Ojalá todas las glándulas humanas pudiesen tocarse con esta facilidad. Sin embargo, por la suspicacia que provoca he vivido en consulta las situaciones más disparatadas. Aunque cada vez menos, muchos hombres protestan, discrepan y se oponen a ser explorados con argumentos como que no quieren perder la virginidad analmente o que esa práctica pone en riesgo su heterosexualidad.

Son miedos que persisten y, cuando me encuentro con esta actitud, saco mi pizarra y le explico cómo será la prueba tratando de corregir sus creencias erróneas. Me consta que, entre amigos y compañeros de trabajo, provoca un enorme cachondeo, pero es bueno que el hombre por fin se atreva a comentarlo, aunque de ahí salga después un chiste.

Te podría contar mil, pero hay uno que ha sido persistente: el embarazo que no llega. Tradicionalmente, se ha achacado la causa a la mujer. Recuerdo el caso de un matrimonio desesperado por no encontrar el motivo de su infertilidad. Cuando conseguí ver el pene del marido, me encontré con una curvatura tan grande que hacía difícil el coito. Operé la desviación y la pareja tuvo dos hijos. Lo llamo el caso de los dos quesos, porque me regalaron uno por cada embarazo.