Julia Otero anuncia que ha superado el cáncer y volverá a la radio: "Estoy fuerte y guerrera"

Lo ha contado a través de su cuenta de Instagram, aprovechando también para mostrar su nuevo corte de pelo. "Estoy viva y guerrera. Nuevo look. El pelo debilitado pedía un corte, y sí, más delgada. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca", escribía en su perfil la periodista que hacía honor a ese "guerrera" vestida con un pantalón de estampado militar y una camisa de esa tonalidad de verde.

"Mi gratitud infinita por tantos mensajes llenos de ánimo y cariño. ¡Cómo para no curarse!", continuaba Julia Otero, explicando que ya no tiene células "egoístas", en referencia a la definición del científico Carlos López-Otín. "No quedó ni una, aunque ya sabéis que son cinco los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado. Gracias, gracias, gracias. Por todo. Por tanto".