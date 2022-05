El rockero Loquillo acaba de presentar el que puede ser su último disco . Y no por voluntad propia sino porque una afectación grave puede que le pare los pies. "El momento coincide con una enfermedad que amenaza mi vida ", afirmaba el cantante en una entrevista con El País, sin dar muchas más pistas sobre qué le ocurre. "Forma parte de mi vida. No quiero utilizarlo" , añadía. De lo que sí que quiso dar más explicaciones fue de otra enfermedad que ha superado recientemente, el bocio multinodular.

"Confinado en plena pandemia, descubrí que mi camisa no abrochaba. Lo bueno de una camisa a medida es que no engaña, creí a la primera que el encierro me había proporcionado unos kilos de más pero pronto noté un bulto en el cuello", explicaba en Diario Médico. "Las pruebas determinarían la gravedad y no se descartaba dado el tamaño del bocio una operación de alto riesgo que pudiera amenazar las cuerdas vocales". Te contamos de qué se trata esta enfermedad y por qué es tan peligrosa para los cantantes.