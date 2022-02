A raíz de una entrevista publicada por el diario británico The Guardian donde el ministro de Consumo, Alberto Garzón, abordaba la situación de la ganadería intensiva y extensiva en España, las llamadas macrogranjas están protagonizando un intenso debate. Pero ¿qué es exactamente una macrogranja y cuántas hay en España?

Desde la Federación de la Carne e Industrias Cárnicas de España (Fecic), Josep Collado, su secretario general no entiende las críticas lanzadas por el ministro de Consumo contra el sector: "En España no existen las macrogranjas. Es solo un debate semántico, porque no hay ninguna catalogación como tal. Lo que sí que hay son granjas más grandes, que suelen ser, además, más modernas y eficientes que las pequeñas".