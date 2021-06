Buen tiempo, más horas de luz y tardes enteras en la playa o en la piscina. Por algo el verano tenía que ser la estación más deseada por los españoles. Aunque no por todos. Con el calor se intensifican los olores, especialmente los malos. Y no nos referimos al de la basura, sino al que desprende nuestro cuerpo: el del sudor. Si tu desodorante no es capaz de combatirlo, probablemente no tenga lo que hay que tener. José Manuel López Nicolás, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y Vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, desmiente esos mitos sobre el desodorante (incluido el aluminio). Dale al play.