Has tenido un mal día en la oficina. Es tal la carga, que tienes la sensación de que la cabeza te va a explotar. El tráfico con el que te topas tampoco ayuda. Solo tienes ganas de llegar a casa y escuchar reinar al silencio. Eso no sucede. Tus hijos están allí esperándote con ganas de jugar o en mitad de una pelea por el control de la consola. Y tú, en lugar de mediar o aceptar el juego, optas por cargar contra ellos a voces creyéndote liberar de todo el estrés que has acumulado a lo largo del día. Y es entonces cuando comienza la guerra. ¿Es justo? Sabes que no.