Para ver una serie en la tablet, para hablar por teléfono, para oír tu podcast favorito, tu hijo mientras echa unas partidas a los videojuegos o para escuchar ese disco al que te has enganchado. Los auriculares se han convertido en parte de nuestra vida, tanto en casa y en la oficina, como en nuestro tiempo libre cuando salimos a hacer deporte. Pero ojo, porque todo lo bueno que nos ofrecen los auriculares puede contrarrestarse con lo malo, el deterioro de nuestra salud auditiva , especialmente en los más jóvenes. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), apela por un buen uso de estos aparatos.

La regla 60-60

Es importante saber detectar que nos estamos pasando con el volumen, pero también hacérselo saber a nuestros hijos si hacen un uso continuado de los auriculares para que no se pasen con los decibelios y terminen afectando a su salud auditiva. Pero, ¿cómo saber si nos estamos pasando? Los decibelios son la clave, y se establece que una exposición a 85 decibelios durante un máximo de ocho horas es lo máximo indicado para no correr riesgos, aunque la OMS indica que lo adecuado es mantenerse en 65 decibelios. En caso de aumentar el sonido, el tiempo que nuestros oídos no corren peligro disminuye.