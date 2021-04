En defensa de AstraZeneca

De preferir, que la vacunen con AstraZeneca

Optimismo para 2021

En lo que se refiere al futuro de la pandemia, del Val ya advirtió en una entrevista con Uppers que la covid-19 no desaparecerá por arte de magia. "Soy capaz de imaginarme qué ocurrirá de aquí a verano, pero no mucho más allá", comentaba. Aún así, sí mostró cierto optimismo para este 2021 y la lucha contra el virus debido a la llegada de vacunas, "el tiempo irá cada vez a mejor y la campaña de vacunación irá llegando a mucha más gente", contó. De todas formas, también explicó que hasta que gran parte de la población no pueda rebajar las medidas, tampoco los vacunados, pues se podría infectar a alguien que no lo está.