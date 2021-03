Lejos de suavizarse, la más que posible cuarta ola y un ritmo de vacunación que no termina de despegar hace que sea complicado levantar muchas de las medidas con las que llevamos conviviendo un año para contener la propagación de la covid-19 . Hasta el momento, las diferentes Comunidades Autónomas habían ido legislando sus propias normas en cuanto al uso de la mascarilla , todas con uno similar. Ahora ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva ley que regula el uso de la mascarilla en exteriores , haciéndola obligatoria siempre, haya distancia interpersonal o no.

Las excepciones: runners y problemas respiratorios

¿Qué quiere decir esto? Para runners o ciclistas, la mascarilla no será obligatoria siempre que se encuentren realizando la actividad deportiva, en caso de caminar o sentarse en un banco, tendrán que ponerse la mascarilla por mucho que exista distancia de seguridad suficiente con otras personas. Para ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había expuesto que para actividades como correr no era aconsejable la mascarilla . También es importante, ahora que estamos en Semana Santa y el buen tiempo comienza a hacerse notar por la primavera, que la mascarilla será obligatoria al tomar el sol en la playa o al caminar por un sendero en un bosque.

¿De cuánto es la multa?

Pero viene la gran pregunta, ¿y si me sancionan por no llevar la mascarilla aún guardando la distancia de seguridad estando al aire libre? ¿A cuánto asciende la multa? El capítulo VII del BOE anuncia que "el incumplimiento de la obligación del uso de mascarillas" está considerado como una infracción leve según la Ley General de Salud Pública con una sanción que puede ascender "hasta los 100 euros" según el BOE, aunque la Ley por la que se rige eleva las sanciones leves a multas de hasta 3.000 euros. Y ojo, que no solo hay que tenerla puesta, sino bien colocada, ya que el llevarla por debajo de la nariz, por ejemplo, puede ser motivo de sanción.