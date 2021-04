Hace poco más de un año no todo el mundo sabía lo que era una reacción en cadena de la polimerasa, o mejor conocido por todos, una PCR. Tras más de un año de pandemia aquel que no se ha hecho una de esas pruebas o un test de antígenos para saber si hemos sido infectados por la covid-19 es una especie de héroe. Esas pruebas nasofaríngeas no son dolorosas, pero sí algo molestas que al introducirse por nuestras fosas nasales no pueden evitar que soltemos una lagrimilla inconsciente. Pero ojo, pues hace unos días la Academia Nacional de Medicina de Francia alertaba de que una PCR no está exenta de riesgos, especialmente si se realiza en malas condiciones.