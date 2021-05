Silencioso, indoloro y peligroso. Hablamos del melanoma , un tipo de cáncer de piel que le costó la vida a 7.101 personas en 2020, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer. Si bien es cierto que, según el organismo, la mortalidad ha bajado significativamente durante las décadas, la prevalencia en nuestro país no es cosa menor: unas 18.747 personas en 2018. Además, tal y como indican los expertos, las posibilidades de padecerlo aumentan con la edad , aunque como suele ocurrir, la detección precoz suele limitar las posibilidades de un desenlace peligroso.

A mayor edad, más posibilidades de padecerlo

Aunque suele ser más frecuente en los años de juventud, "las posibilidades de padecerlo aumentan con la edad", tal y como advierte a Uppers la doctora Puig. "No obstante, en cuanto a la evolución, tenemos una estabilización en la incidencia de los jóvenes y un incremento muy importante en la gente de más de 60 años". Esto se debe, según la experta, a la exposición solar que tuvo lugar entre los años 50, 60 y 70 sin los hábitos de fotoprotección adecuados.

Síntomas a los que estar atento

El principal problema del melanoma es que no presenta síntomas de malestar físico a menos que ya se encuentre en fases de metástasis muy avanzadas. Entonces, ¿cómo detectar que algo podría no ir bien? "Suele producirse en la piel, aunque en ocasiones, este cáncer puede aparecer en mucosas como los labios, la nariz o la zona genital, o incluso existe el melanoma ocular, aunque no es frecuente", cuenta la doctora.