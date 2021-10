Tres millones y medio de personas sufren osteoporosis en nuestro país , según datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Una enfermedad crónica y degenerativa que se caracteriza por una disminución de la masa ósea que aumenta el riesgo de fracturas. Aproximadamente, el 90% de los casos se dan en personas mayores de 50 y es más frecuente en mujeres, lo que no quiere decir que no afecte en absoluto a los hombres. Cada 20 de octubre se celebra el día mundial de la enfermedad y en Uppers hablamos con el doctor Santiago Palacios , ginecólogo y presidente de la Fundación Hispana de Osteoporosis, para desmontar los mitos y explicar las verdades de esta afección.

El principal riesgo de esta enfermedad es la fractura y, pese a lo que se suele pensar, esta no se produce por una caída, es totalmente al revés. Es la fractura la que provoca la caída y una vez que ha ocurrido, aunque el hueso se pueda reestablecer es mucho más sencillo que vuelva a ocurrir. “El riesgo es exponencial y se multiplica por tres de la primera a la segunda, si ya has tenido dos, se multiplica por ocho de cara a una tercera. Por eso es tan importante mantener las normas de higiene que hemos dicho anteriormente, para evitar la primera y si ya ha ocurrido, no tienes excusa para no seguirlas e intentar prevenir las demás”, advierte el presidente.