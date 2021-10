"La gente quiere vivir en sus casas, y si no es posible, en un lugar lo más parecido posible a sus casas" comenta Pura Díaz-Veiga, investigadora de la Fundación Matía, y que lleva más de 10 años trabajando a pie de campo en el desarrollo de este modelo. "Los centros del futuro se regirán por el modelo de atención centrada en la persona y tendrán cinco ejes principales: los espacios estarán organizados en unidades de convivencia, con grupos reducidos de personas con estados de dependencia similares, con habitaciones individuales, y espacios comunes; tendrán equipos profesionales estables, que permitirán un conocimiento de la historia de vida de los habitantes de los centros, y podrán organizar con ellos rutinas cotidianas en base a sus intereses y capacidades; las familias participarán activamente en la vida y actividades del centro; y los centros tendrán una organización horizontal y colaborativa entre sus diferentes departamentos", explica la experta.

Además de cambiar los espacios, cambian los conceptos. La idea es ir a una residencia a seguir viviendo, no a morir. Por ello se propone como fundamental dotar de un proyecto vital a los habitantes de los centros. Un proyecto vital compartido, que surja del individuo y de los profesionales, y se adapte a sus capacidades y a sus preferencias vitales.

El modelo nórdico marca el camino, y es la hoja de ruta que quiere seguir el Gobierno para el cuidado de los mayores que ya no puedan vivir en sus hogares. Tanto el Plan de Choque para la Dependencia, como el Componente 22 del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia aprobado por Bruselas proponen seguir este modelo.

Otros estudios en Europa y Estados Unidos también habían evidenciado los mismos resultados. "No sabemos si será el mejor modelo para atender a los que ya no pueden vivir solos en sus casas, pero sí está probado que es mejor que el que hemos utilizado hasta ahora, especialmente para las personas con demencia, que serán os que más utilizarán estos centros en el futuro", comenta la experta.

La implantación requiere una inversión importante. Se trata de reacondicionar las residencias, de manera que en vez de muchos espacios grandes haya espacios más reducidos con equipamientos domésticos, y la otra pata del modelo es la formación de los trabajadores actuales y los futuros, en nuevas competencias, no solo en el cuidado de personas frágiles, sino en competencias relacionadas con la promoción del bienestar, trabajo en equipo, competencias en relaciones sociales, etcétera...

Para Díaz-Vega "tiene que haber un compromiso de Estado, que creo que está habiéndolo en este momento. También dependerá de lo que quiere la ciudadanía. En nuestra experiencia, la gente quiere lo nuevo, no lo antiguo. Los fondos Next nos dan una oportunidad fantástica para empezar e impulsar el cambio que no podemos desaprovechar, pero luego hay que hacerlo sostenible".